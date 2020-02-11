Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor

Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupasını da müzesine götürmeyi hedefliyor. 5inci turda Altayı, son 16 turunda ise Yukatel Denizlisporu eleyerek adını çeyrek finale yazdıran bordo-mavililer, bu turda sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmayı da 5-0 gibi farklı bir skorla kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Trabzonspor, 13 Şubatta Erzurumda oynanacak karşılaşmada turu geçmesi durumunda ise 6 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupasında adını yarı finale yazdıracak.



EN SON 2012-13'DE FİNAL OYNAMIŞTI



Trabzonspor, 2012-13 sezonundan bu yana kupada yarı finali göremiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda finalde Ziraat Türkiye Kupasını Fenerbahçeye kaptıran bordo-mavililer, 2013-14 sezonunda 4üncü turda, 2014-15 sezonunda son 16 turunda, 2015-16 sezonunda son 16 turunda, 2016-17 sezonunda grup aşamasında, 2017-18 sezonunda son 16 turunda, 2018-19 sezonunda ise çeyrek finalde kupaya veda etmişti.



YOLCULUK YARIN



Bu arada Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi için yarın karayoluyla kulübe ait otobüs ile Erzuruma hareket edecek ve burada maç öncesi kampa girecek.



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