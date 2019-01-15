Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kupada Balıkesirspor Baltok'u Ağırlıyor

Trabzonspor, Kupada Balıkesirspor Baltok'u Ağırlıyor

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nı bu sezon müzesine getirmek isteyen Trabzonspor, son 16 Turu ilk maçında sahasında konuk edeceği Balıkesirspor Baltok karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Kupada Balıkesirspor Baltok'u Ağırlıyor, System.String[]


Ziraat Türkiye Kupası'nı bu sezon müzesine getirmek isteyen Trabzonspor, son 16 Turu ilk maçında sahasında konuk edeceği Balıkesirspor Baltok karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Sezonun ikinci yarısına Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçıyla başlayacak olan bordo-mavililer, yarın sahasında konuk edeceği rakibi karşısında ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak. Saat 20: 30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya, düdük çalacak.

KADRO SIKINTISI YAŞANIYOR

Esteban, Zeki, Mustafa, Burak, Onur ile yollarını ayıran, Kucka'nın transferi için ise Parma ile anlaşmaya varan bordo-mavililerde, kadro dışı bırakılan Olcay'ın yanı sıra Amiri ile Hosseini'nin ülkelerinin Milli takımında yer alması, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Nwakaeme'nin de tedavilerinin devam etmesi nedeniyle kadroda alternatif sıkıntısı yaşanıyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın, eksiklerin fazla olması sebebiyle bu maçta genç oyunculardan da yararlanacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN BALIKESİRSPOR BALTOK MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan- Pereira, Toure, Hüseyin, Novak, Batuhan, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Abdülkadir Parmak, Rodallega

SAKAT: Onazi, Sosa, Nwakaeme

CEZALI: Yok

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Balıkesirspor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray, Boluspor Maçına Hazır Galatasaray'a Bolu'da Coşkulu Karşılama!

Romalı Cengiz Ünder, Maçın 20. Saniyesinde Asist Yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Talisca Transferini Kafasına Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 12:09:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kupada Balıkesirspor Baltok'u Ağırlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]