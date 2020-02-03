Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor

Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

7 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bordo-mavililer, ilk maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

Bordo-mavililerin karşılaşmaya Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

Bir sezon sonra karşılaşacaklar

Trabzonspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1 sezon sonra tekrar kupada karşılaşacak.

İki takım 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda karşı karşıya gelmişti.

Trabzonspor, deplasmanda 4-0, sahasında da 5-1 gibi farklı sonuçlarla turu geçen taraf olmuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:42 Kaynak: AA
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