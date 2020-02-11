Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Trabzon'da etkili olan kar yağışı nedeniyle dün kondisyon salonunda antrenman yapan bordo-mavililer, karla kaplı sahanın temizlenmesinin ardından saha çalışmalarına başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, oyuncuların iki grup halinde çalıştıkları belirtildi.

Birinci gruptaki oyuncuların kuvvet antrenmanı ve taktiksel çalışmalar, ikinci gruptaki oyuncuların da sadece taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından kara yoluyla Erzurum'a gidecek.

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli oyuncular "Türk futbolu için uyanma zamanı" pankartıyla sahaya çıktı
Simon Falette ilk defa 11'de Hasan Ali 68 gün sonra kadroda yer aldı Son Dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Son Dakika Haberleri
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:57:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, kupada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]