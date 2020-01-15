Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk ediyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk ediyor

6 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın konuk edeceği Yukatel Denizlispor karşısından rövanş maçı öncesi avantajlı skor ile ayrılmak istiyor.

Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk ediyor, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın konuk edeceği Yukatel Denizlispor karşısından rövanş maçı öncesi avantajlı skor ile ayrılmak istiyor.

Bu sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda zirve hedefleyen Trabzonspor, kupa son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 23 Ocak'ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etmek istiyor.

KADRODA EKSİKLER VAR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Avdijaj da kadroda yer almayacak. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle hafta boyunca takımla yeteri kadar çalışma imkanı bulmayan Novak, Uğurcan ve Sturridge'nin de dinlendirilmesi bekleniyor.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'İN İLK RESMİ SINAVI

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından devre arası takımın başına geçen Hüseyin Çimşir, Denizlispor maçıyla birlikte ilk kez taraftarı önünde Trabzonspor'un başında ilk resmi sınavına çıkacak.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce - Pereira, Hüseyin, Campi, Abdurrahim, Mikel, Sosa, Abdulkadir, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL.


Türkiye Kupası, Denizlispor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:37 Kaynak: DHA
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