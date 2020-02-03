Trabzonspor, kupada Erzurumspor'u ağırlıyor - Son Dakika
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Trabzonspor, kupada Erzurumspor'u ağırlıyor

11 dakika önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında ağırlayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısından ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor.

Trabzonspor, kupada Erzurumspor'u ağırlıyor, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın sahasında ağırlayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısından ikinci maç öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor.

Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedefleyen Trabzonspor, çeyrek final ilk maçında yarın sahasında 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak 13 Şubat'ta Erzurum'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantaj yakalamak istiyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ligde son oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasının 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Campi'nin yerine Hosseini'ye, orta sahada Ndiaye'nin yerine Guilherme'ye, sol kanatta Ekuban'ın yerine cezasını tamamlayan Nwakaeme'ye ve sağ kanatta da Yusuf'un yerine Sturridge'ye forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarınki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Guilherme, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth.

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Yok


Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:03 Kaynak: DHA
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