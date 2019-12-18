Trabzonspor kupada tur için sahaya çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor kupada tur için sahaya çıkıyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor kupada tur için sahaya çıkıyor

7 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur 2-1'in rövanşında yarın sahasında konuk edeceği Altay karşısında turu geçerek adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.

Trabzonspor kupada tur için sahaya çıkıyor, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur 2-1'in rövanşında yarın sahasında konuk edeceği Altay karşısında turu geçerek adını son 16 takım arasına yazdırmak istiyor.

İzmir'de oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan ve ikinci maç için avantajlı bir skor ile evine dönen bordo-mavililer, yarın taraftarı önünde tur için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer İzmir temsilcisi karşısından galibiyetle ayrılarak hem taraftarlarını mutlu etmeyi, hem de kupadaki yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

KADRODA ROTASYON BEKLENİYOR

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynadıkları Yukatel Denizlispor karşılaşmasına göre Altay maçına rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Karaman'ın İzmir'de oynanan ilk maçta şans tanıdığı Erce, Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Abdulkadir Parmak, Avdijaj ve Ekuban yanı sıra Doğan, Onazi ile Fıratcan'a da bu karşılaşmada forma verebileceği öğrenildi.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce- Serkan, Hüseyin, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Onazi, Abdulkadir, Avdijaj, Fıratcan, Ekuban

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL.


Türkiye Kupası, Trabzonspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:38 Kaynak: DHA
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