Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Kupada Ümraniyespor'u Konuk Ediyor

Trabzonspor, Kupada Ümraniyespor'u Konuk Ediyor

2 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek.

Trabzonspor, Kupada Ümraniyespor'u Konuk Ediyor, System.String[]
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Bordo-mavililer, rövanş maçı için avantajlı bir sonuç almaya çalışacak.

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Filip Novak ve Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor. Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın henüz hazır seviyeye gelmediği belirtildi.

Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ibanez, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Amiri, Ekuban ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:16 Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor
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