Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor

6 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak.

Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer, 5-0'ın rövanşında turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'da oynanan çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, yarın rövanş mücadelesine çıkacak. Trabzonspor, ilk maçtaki avantajını da koruyarak 6 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

ÇİMŞİR'DEN ROTASYON BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler'in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Sörloth da cezalı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, 5-0'ın da avantajıyla bu maçta ligde az forma şansı bulan oyuncuları tercih edebileceği ve diğer oyuncularını ise dinlendireceği öğrenildi. Ayrıca, devre arası takıma katılan iki stoper Manuel da Costa ile Manoel Messias'ın da bu maçta ilk kez forma giymeleri bekleniyor.

RAKİP FENERBAHÇE

Bu arada, yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor mücadelesinde turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan - Serkan, Messias, da Costa, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir, Kamil Ahmet, Bilal, Muhammet

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler

CEZALI: Sörloth


Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Formula 1 Çin Grand Prix'si, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Ekrem İmamoğlu FETÖ'cü danışman iddialarına yanıt verdi: AK Parti döneminde de çalıştı Narkozdan uyanan Trabzonlunun sesi hastaneyi inletti: Ali Koç buraya gelecek Avrupa Parlamentosu'nda PKK propagandası yapılmasına Erdoğan'dan sert tepki

Son Dakika Haberleri
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun
14:23 Vedat Mılor'den Canan Karatay'ın "Turp yerseniz turp gibi olursunuz" sözüne ilginç gönderme: Hıyar yemeyi bırakıyoruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 16:37:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]