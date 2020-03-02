Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek - Son Dakika
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Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

6 saat önce

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Trabzonspor, kupada yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek, System.String[]

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Bordo-mavililer, 21 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi, sahasındaki karşılaşmadan tur için avantajlı bir skorla ayrılmaya çalışacak.

Karadeniz ekibinde, Ahmet Canbaz, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Joao Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Daniel Sturridge'in durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Obi Mikel de kırmızı kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşılaşmasıyla yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşılaşmasına, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:14 Kaynak: AA
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