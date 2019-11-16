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Trabzonspor, kurucu üyelerinden Nihat Karanis'i andı

6 saat önce

Trabzonspor Kulübünün kurucu üyelerinden Nihat Karanis, vefatının 12'nci yılında anıldı.

Trabzonspor, kurucu üyelerinden Nihat Karanis'i andı, System.String[]

Trabzonspor Kulübünün kurucu üyelerinden Nihat Karanis, vefatının 12'nci yılında anıldı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kurucu üyelerimizden Nihat Karanis'i vefatının 12. yıldönümünde rahmetle anıyoruz." fadesine yer verildi.

Kulübün 20 kurucu üyesinden biri olan Nihat Karanis, 1927 yılında Trabzon'da doğdu. Futbol yöneticiliğine İdmanocağı Kulübünde başlayan Karanis, 2 Ağustos 1967'de kurulan Trabzonspor'un ilk yönetim kurulunda da yer aldı.

Bordo-mavili kulüpte 5 dönem yönetim kurulu üyeliği yapan Karanis, 16 Kasım 2007'de Trabzon'da vefat etti.

Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:24 Kaynak: AA
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