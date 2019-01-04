Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kuvvet Çalıştı

Trabzonspor Kuvvet Çalıştı

1 saat önce

Trabzonspor, Antalya'daki kamp çalışmalarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor Kuvvet Çalıştı, System.String[]


Trabzonspor, Antalya'daki kamp çalışmalarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde kamp yapılan otelin salonunda gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapıldı. Yabancı oyuncuların tamamının belirtilen sürede takımın kampına dahil oldukları belirtilirken, sadece tedavisi devam eden Sosa'nın çalışmada yer almadığı belirtildi.

Bordo-mavililer, bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:25 Kaynak: DHA

Ünal Karaman, Antalya, Trabzonspor, Spor
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