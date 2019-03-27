Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Kuvvet Çalıştı

Trabzonspor Kuvvet Çalıştı

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor Kuvvet Çalıştı, System.String[]


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi katılmadı. Abdülkadir Ömür, Pereira, Sosa, Arda ve Kamil Ahmet ise salonda çalıştı.

Bordo-mavililer, bugün 17.00'da yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

(L) - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:07 Kaynak: DHA

Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
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