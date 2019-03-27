Trabzonspor Kuvvet Çalıştı
18 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi katılmadı. Abdülkadir Ömür
, Pereira, Sosa, Arda ve Kamil Ahmet
ise salonda çalıştı.
Bordo-mavililer, bugün 17.00'da yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:17 Kaynak: DHA
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