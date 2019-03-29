Trabzonspor Kuvvet Çalıştı
1 saat önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 5 Nisan Cuma günü oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında 5 Nisan
Cuma günü oynayacağı Antalyaspor
maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde 10.30'da yapılan günün ilk antrenmanında kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Onazi ile milli takım kamplarından henüz dönmeyen Novak, Tunahan ve Ekuban katılmadı.
Bordo-mavililer, bugün 17.00'de yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek. - Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:07 Kaynak: DHA
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