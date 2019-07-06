Trabzonspor kuvvet çalıştı
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Trabzonspor, bugün saat 10.00'da kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:48 Kaynak: DHA
, bugün saat 10.00'da kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonsporlu futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban
ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Filip Novak, Vahid Amiri
ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, bu akşam 18.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- Trabzon
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