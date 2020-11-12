Trabzonspor kuvvet çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 10.30'da başlayan basına kapalı fitness salonunda yapılan günün ilk antrenmanında ısınma bölümünde mobilizasyon hareketleri ve core çalışma, ana bölümde ise genel kuvvet çalışmaları gerçekleştirildi.Trabzonspor akşam yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.



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