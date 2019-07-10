Trabzonspor kuvvet depoladı
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2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kuvvet depoladı.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:53 Kaynak: İHA
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor
, kuvvet depoladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde yapılan çalışmaeq ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban
ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Filip Novak ve Zargo Toure yer almadı. Tedavisine devam edilen Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini'nin yanı sıra Mert Kurt
, Kerem Baykuş ile Fıratcan Üzüm takımdan ayrı salonda çalıştı.
Antrenmanda bordo-mavililer kuvvet çalışması yaparken, dar alan pas çalışması da gerçekleştirildi. Karaman'ın, çalışma sırasında oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarını bu akşam 18.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - TRABZON
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