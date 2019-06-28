Trabzonspor, LASK Linz forması giyen Doğan Erdoğan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a...
1 saat önce
Trabzonspor, LASK Linz forması giyen Doğan Erdoğan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
, LASK Linz
forması giyen Doğan Erdoğan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi - İSTANBUL
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