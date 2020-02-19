Trabzonspor liderliğini sürdürmek için çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor liderliğini sürdürmek için çalıştı - Son Dakika

Trabzonspor liderliğini sürdürmek için çalıştı

6 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Trabzonspor liderliğini sürdürmek için çalıştı, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ekuban takımla birlikte çalıştı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, parmağında ödem bulunan Sturridge ile tırnağında sorun olan Obi Mikel katılmadı. Kasığında sorun olan Hosseini, Ndiaye ve Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı.

Trabzonspor'da sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ile Caleb Ekuban da bugün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.

Bordo-mavililer antrenmanda pas, dar alanda oyun ve dayanıklılık esaslı çalışmalar yaptı. Son bölümde ise çift kale maç yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ'TA TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Lider Trabzonspor'u taraftarının önünde ağırlayacak olan Beşiktaş, sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ile soğuk algınlığı nedeniyle serum ve antibiyotik tedavisi gören Adem Ljajic katılmadı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas antrenmanın yapıldığı idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

(İHA)

Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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