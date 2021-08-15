Trabzonspor, lige galibiyetle başlamak istiyor

Süper Lig'in ilk haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, yenilenen kadrosu ile ligdeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk hedeflediği sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.