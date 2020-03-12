Trabzonspor, ligin ikinci yarısında daha iyi performans sergiliyor. - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, ligin ikinci yarısında daha iyi performans sergiliyor. - Son Dakika Spor

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında daha iyi performans sergiliyor.

7 saat önce

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, ligin ilk yarısına göre ikinci yarı daha iyi bir performans sergiliyor.

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında daha iyi performans sergiliyor., System.String[]

Süper Lig'in 19. hafta erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, ligin ilk yarısına göre ikinci yarı daha iyi bir performans sergiliyor.


Süper Lig'de 52 puanla, averajla Medipol Başakşehir'in önünde liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, ligin ilk yarısına göre ikinci yarıda daha iyi bir performans sergiliyor. Bordo-mavililer Ligin ilk yarısında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Söz konusu haftada 15 puan ile ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk 8 haftalık bölümünde ise 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti ve 20 puan toplayarak ligin zirvesinde yer almayı başardı.


Çok attı az yedi


Bordo-mavililer ligin ikinci yarısında ise daha golcü bir kimliğe büründü. Trabzonspor, ilk yarıdaki 8 maçlık bölümde 17 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. İkinci yarının ilk 8 haftalık bölümünde ise Karadeniz ekibi attığı 23 gole karşılık kalesinde 8 gol gördü.


Deplasman da lideri


Trabzonspor, bu sezon dış sahada önemli bir performans sergiliyor. Genel sıralamada olduğu gibi deplasman sıralamasında da ilk sırada yer alan bordo-mavililer, 170 gündür dış sahada yenilgi yüzü görmedi. Oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Rakip sahalarda elde ettiği 23 puanla Karadeniz ekibi deplasman sıralamasın da ilk sırada yer aldı. - TRABZON

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:54 Kaynak: İHA
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