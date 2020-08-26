Trabzonspor, ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı 1, M. Başakşehir'i 5, Galatasaray'ı 15. haftada konuk...
Trabzonspor, ligin ilk yarısında Beşiktaş'ı 1, M. Başakşehir'i 5, Galatasaray'ı 15. haftada konuk edecek, Fenerbahçe'ye ise 4. hafta konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 21:41
Kaynak: AA
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