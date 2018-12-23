Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Ligin İlk Yarısını Farklı Galibiyetle Kapattı

Trabzonspor, Ligin İlk Yarısını Farklı Galibiyetle Kapattı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yenen Trabzonspor, ilk yarıyı farklı galibiyetle kapattı.

Trabzonspor, Ligin İlk Yarısını Farklı Galibiyetle Kapattı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yenen Trabzonspor, ilk yarıyı farklı galibiyetle kapattı.

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde puanını 29'a yükselterek, zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Karadeniz ekibi, aldığı galibiyetle lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi.

Çaykur Rizespor ise aldığı yenilgiyle 12 puanda ligin son sırasında ilk yarıyı tamamladı.

Abdülkadir Ömür'ün ilk golleri

Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Bordo-mavili futbolcu, ligin 17. haftasında bu sezon golle tanışarak, kendi adına sezonun ilk gollerini kaydetti.

Maç sonunda büyük sevinç

Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından taraftarlarla büyük sevinç yaşadı.

Eksik oyuncularına karşın maçtan farklı galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdüren bordo-mavili takımda futbolcular, orta alanda toplanarak kolbastı oynadı. Futbolcular daha sonra taraftarıyla galibiyeti kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:59 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor
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