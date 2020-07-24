Trabzonspor, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk oluyor

Trabzonspor, yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor karşısında 2019-20 sezonunu ikinci tamamlama mücadelesi verecek.

Süper Lig'de şampiyonluğu Medipol Başakşehir'e kaptıran ve son haftaya 62 puanla ikinci sırada giren Trabzonspor, sezonu 60 puanla üçüncü sırada bulunan Demir Grup Sivasspor önünde tamamlamak için sahaya çıkacak. Bordo-mavililerin, Kayseri deplasmanında mağlup olması, Sivasspor'un ise Göztepe deplasmanında kazanması halinde Trabzonspor ikinciliği de kaybedecek. Beraberlik durumunda ise Trabzonspor sezonu ikincilikle tamamlayacak. Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.