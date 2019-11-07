Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak. Krasnodar Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak olan müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkaracağı ilk 11'ler bu şekilde: