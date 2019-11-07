Son Dakika Haberleri: Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Son Dakika Spor Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu

7 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak.

Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak. Krasnodar Stadyumu'nda TSİ 20.55'te başlayacak olan müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Frederic Haquette üstlenecek.

İki takımın sahaya çıkaracağı ilk 11'ler bu şekilde:

KRASNODAR:  Kritsyuk - Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari

TRABZONSPOR: Erce - Hosseini, Fernandes, Campi, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet Akpınar


Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:40 Kaynak: DHA
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