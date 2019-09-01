Son Dakika Haberleri: Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
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Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

14 saat önce

Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu.

Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu, System.String[]

Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek.

İlk 11'ler şu şekilde:

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:40 Kaynak: DHA
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