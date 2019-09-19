Son Dakika Haberleri: Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
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Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

30 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk haftasında Getafe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk haftasında Getafe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

Alfonso Perez Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak olan mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ve Grega Kordez üstlenecek.

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

GETAFE: Chichizola, Garcia, Bruno, Dakoman, Nyom, Kenedy, Timor, Fajr, Portillo, Gallego, Angel.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır; Nóvak, Campi, Hosseini, Joao Pereira; Sosa, Obi Mikel, Doğan Erdoğan; Avdijaj, Sörtloth, Nwakaeme.

Trabzonspor, Avrupa, Getafe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:50 Kaynak: DHA
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