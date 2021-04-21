Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika

Trabzonspor maçından notlar

21.04.2021 19:03
Trabzonspor maçından notlar, System.String[]

Terim'den tek değişiklikOnyekuru son anda kadrodan çıkartıldıSarı-kırmızılılarda 6 eksikGalatasaray'da tek isim sınırdaAbdullah Avcı'dan 3 değişiklikEkuban 2 maç sonra 11'deOLGUCAN KALKAN - MESUT IŞIK / İSTANBUL, - Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Terim'den tek değişiklik

Onyekuru son anda kadrodan çıkartıldı

Sarı-kırmızılılarda 6 eksik Galatasaray'da tek isim sınırda Abdullah Avcı'dan 3 değişiklikEkuban 2 maç sonra 11'de

OLGUCAN KALKAN - MESUT IŞIK/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda 3-1 kazandıkları Göztepe maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Halil Dervişoğlu'nun yerine Ryan Babel'i 11'de görevlendirdi.Kaleyi Muslera'ya emanet eden Terim, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao ve Saracchi'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı'yı sahaya süren Terim, hücum hattının sağında Feghouli, ortasında Fernandes ve Emre Kılınç'ı, solda ise Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de oynattı. Fatih Terim'in gol yollarındaki tercihi ise Ryan Babel oldu.ONYEKURU SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDISarı-kırmızılı ekipte, karşılaşma öncesinde Henry Onyekuru şoku yaşandı. Nijeryalı yıldız oyuncu mücadele öncesinde sağ üst arka adalesindeki ağrılar nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.SARI-KIRMIZILILARDA 6 EKSİKGalatasaray'da Trabzonspor mücadelesinde 6 futbolcu görev alamadı. Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Ryan Donk, bugünkü karşılaşmayla birlikte cezasını tamamlıyor. Sakatlıkları bulunan Falcao, Yedlin, Linnes ve Onyekuru'nun yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan Mostafa Mohamed de karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı ekip, eksik isimlerin çokluğunda 21 kişilik maç kadrosuna 20 futbolcu dahil edebildi.GALATASARAY'DA SINIRDA TEK İSİM VARTrabzonspor maçı öncesinde sarı-kırmızı ekipte sarı kart sınırında tek futbolcu bulunuyor. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Peter Etebo, sarı kart görmesi halinde Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.ABDULLAH AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİKTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise geçen hafta Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Hosseini'nin yerine kırmızı kart cezasını tamamlayan Vitor Hugo, Abdülkadir Parmak'ın yerine Berat Özdemir, kart cezalısı Yusuf Sarı'nın yerine ise sakatlığını atlayan Caleb Ekuban'ı sahaya sürdü.Trabzonpsor'un Galatasaray karşısındaki 11'i şöyleydi: "Uğurcan-Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny."EKUBAN 2 MAÇ SONRA 11'DE

Bordo-mavili ekipte Galatasaray karşısında Caleb Ekuban 11'deki yerine döndü. Hes Kablo Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 karşılaşmada görev alamayan Ganalı futbolcu, Galatasaray karşısında 11'de başladı. Bordo-mavili ekip, Ekuban'ın görev almadığı 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Ayrıca diğer bir kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın kart cezası nedeniyle görev alamadığı karşılaşmada Ekuban'ın sakatlığının geçmesi teknik heyeti de oldukça sevindirdi.


Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Galatasaray, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tam kapanma açıklaması: Tam kapanma önemli bir seçenek, çünkü hastaları kaybediyoruz Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tam kapanma açıklaması: Tam kapanma önemli bir seçenek, çünkü hastaları kaybediyoruz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini devralan Derya Yanık: Milletimize karşı bir borcumuz var Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini devralan Derya Yanık: Milletimize karşı bir borcumuz var Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk devresinde gol sesi çıkmadı! Canlı anlatım Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk devresinde gol sesi çıkmadı! Canlı anlatım Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Boşta kalan Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşu direkte patladı, Muslera da arkadaşlarına yüklendi Boşta kalan Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşu direkte patladı, Muslera da arkadaşlarına yüklendi         
19:36
Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte Hercai'nin setini bastı Emrullah Omay, arkadaşlarıyla birlikte Hercai'nin setini bastı         
19:25
Öğrencisinin, Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı         
19:10
Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası genç yaşında kalp krizinden vefat etti Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası genç yaşında kalp krizinden vefat etti         
18:48
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti Kağıttan gemilerini yüzdürdüğü çaya düşen 5 yaşındaki Ferman, hayatını kaybetti         
18:11
Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir Dünyaca ünlü ajanstan yeni Kabine değişikliği iddiası: Bayramdan sonra 4-5 bakan daha değişebilir         
16:48
Ülkesinde güvende hissetmeyen Fransız komedyen M'Bala, Erdoğan'a sığınma talebi sunacak Ülkesinde güvende hissetmeyen Fransız komedyen M'Bala, Erdoğan'a sığınma talebi sunacak         
15:11
Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak Tansiyon öyle yüksek ki! Putin konuştu, salon buz kesti: Bize bunu yapanlar pişman olacak         
14:59
Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Feci kazadan geriye bu görüntü kaldı! Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
14:55
Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi Atama kararlarında bir isim dikkat çekti! AK Partili vekilin oğlu kritik göreve getirildi         
13:15
6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu 6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu         
12:15
Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak Bakanlık görevine son verilen Zehra Zümrüt Selçuk, romantik paylaşımıyla akıllarda kalacak         
12:01
Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak Aile Bakanlığı'na atanan Derya Yanık'ın Bahçeli için kullandığı ifade MHP'lileri kızdıracak         
11:24
'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar 'Sahte Maske Cezası' mesajıyla son 1 haftada 300 bin lira vurgun yaptılar         
10:55
Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu? Gamze Özçelik'ten Şeyma Subaşı'na anlamlı gönderme: Bu çocuklar en iyisini hak etmiyor muydu?         
09:49
Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu Polis memuru, pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde servete kondu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2021 19:59:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei