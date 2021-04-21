Trabzonspor maçından notlar

Terim'den tek değişiklik

Onyekuru son anda kadrodan çıkartıldı

Sarı-kırmızılılarda 6 eksik Galatasaray 'da tek isim sınırda Abdullah Avcı 'dan 3 değişiklikEkuban 2 maç sonra 11'de

OLGUCAN KALKAN - MESUT IŞIK/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çaldı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda 3-1 kazandıkları Göztepe maçının 11'inde tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Halil Dervişoğlu'nun yerine Ryan Babel'i 11'de görevlendirdi.Kaleyi Muslera'ya emanet eden Terim, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Luyindama, Marcao ve Saracchi'den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Taylan Antalyalı'yı sahaya süren Terim, hücum hattının sağında Feghouli, ortasında Fernandes ve Emre Kılınç'ı, solda ise Kerem Aktürkoğlu'nu 11'de oynattı. Fatih Terim'in gol yollarındaki tercihi ise Ryan Babel oldu.ONYEKURU SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDISarı-kırmızılı ekipte, karşılaşma öncesinde Henry Onyekuru şoku yaşandı. Nijeryalı yıldız oyuncu mücadele öncesinde sağ üst arka adalesindeki ağrılar nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.SARI-KIRMIZILILARDA 6 EKSİKGalatasaray'da Trabzonspor mücadelesinde 6 futbolcu görev alamadı. Fatih Karagümrük maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Ryan Donk, bugünkü karşılaşmayla birlikte cezasını tamamlıyor. Sakatlıkları bulunan Falcao, Yedlin, Linnes ve Onyekuru'nun yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan Mostafa Mohamed de karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Sarı-kırmızılı ekip, eksik isimlerin çokluğunda 21 kişilik maç kadrosuna 20 futbolcu dahil edebildi.GALATASARAY'DA SINIRDA TEK İSİM VARTrabzonspor maçı öncesinde sarı-kırmızı ekipte sarı kart sınırında tek futbolcu bulunuyor. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Peter Etebo, sarı kart görmesi halinde Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak karşılaşmada takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.ABDULLAH AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİKTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise geçen hafta Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Hosseini'nin yerine kırmızı kart cezasını tamamlayan Vitor Hugo, Abdülkadir Parmak'ın yerine Berat Özdemir, kart cezalısı Yusuf Sarı'nın yerine ise sakatlığını atlayan Caleb Ekuban'ı sahaya sürdü.Trabzonpsor'un Galatasaray karşısındaki 11'i şöyleydi: "Uğurcan-Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny."EKUBAN 2 MAÇ SONRA 11'DE

Bordo-mavili ekipte Galatasaray karşısında Caleb Ekuban 11'deki yerine döndü. Hes Kablo Kayserispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 karşılaşmada görev alamayan Ganalı futbolcu, Galatasaray karşısında 11'de başladı. Bordo-mavili ekip, Ekuban'ın görev almadığı 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Ayrıca diğer bir kanat oyuncusu Yusuf Sarı'nın kart cezası nedeniyle görev alamadığı karşılaşmada Ekuban'ın sakatlığının geçmesi teknik heyeti de oldukça sevindirdi.