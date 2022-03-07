Trabzonspor maçını izlerken 'kırmızı kart' nedeniyle kalbine yenik düştü - Son Dakika
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Trabzonspor maçını izlerken 'kırmızı kart' nedeniyle kalbine yenik düştü

07.03.2022 00:27
Trabzonspor maçını izlerken 'kırmızı kart' nedeniyle kalbine yenik düştü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evinde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçeli Ahmet Özdemir (27), hakemin kırmızı kart kararının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, evinde Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izleyen Fenerbahçeli Ahmet Özdemir (27), hakemin kırmızı kart kararının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evinde Fenerbahçe- Trabzonspor maçını izleyen sarı lacivertli takımın taraftarı Ahmet Özdemir, hakemin İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermesine sinirlendi. Bir anda fenalaşan Ahmet Özdemir, yığıldı. Birlikte maç izlediği ailesi tarafından hastaneye götürülen gencin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in daha önce akciğer kanserini yendiği öğrenildi.


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Ahmet Özdemir, Kalp Krizi, Fenerbahçe, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor maçını izlerken 'kırmızı kart' nedeniyle kalbine yenik düştü - Son Dakika


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