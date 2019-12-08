Son Dakika Haberleri: Trabzonspor maçının ardından
Son Dakika Güncel Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor maçının ardından

6 saat önce

Trabzonspor maçının ardındanSüleyman EKİNANTALYA, (DHA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kazanmak güzel. Onun ötesinde bizim oyun karakterimiz bu değil. Biz savunan bir takım değil, daha çok futbol oynayan, pozisyon üreten bir takımız dedi.

Trabzonspor maçının ardından

Süleyman EKİNANTALYA, (DHA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kazanmak güzel. Onun ötesinde bizim oyun karakterimiz bu değil. Biz savunan bir takım değil, daha çok futbol oynayan, pozisyon üreten bir takımız dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, deplasmanda 3-1 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyuncularının savunmaya çekilmesine sitem eden Karaman, 'Bugün bakıldığında bizim açımızdan sevindirici olan tek şey maçı kazanmış olmamız. 3 puan bizim için şartlar ne olursa olsun önemliydi. Kazanmak güzel. Onun ötesinde bizim oyun karakterimiz bu değil. Biz savunan bir takım değil, daha çok futbol oynayan, pozisyon üreten bir takımız' dedi.

Futbolun içerisinde takım savunmasını yapıp, etkili kontrataklarla gol bulmanın da önemine değinen Karaman, konuşmasını şöyle sürdürdü

'Biz bunu da yapabilirdik ama ön tarafta görev verdiğimiz oyuncularımızın sezon başından süregelen maç trafiği içerisindeki yorgunluğu, diğer yarısında maç kondisyonunun eksikliği, yetersizliği, özellikle hücum hattı içerisinde son pasları kullanmamızda bize beklediğimiz sonucu yaşatmadı. Tabii ki bunu anlayışla karşılayabiliyoruz. Sonuçta bunlar da bir insan. Her şeye rağmen kazanma adına, elde ettikleri skoru korumaya çalışan bir oyuncu grubumuz vardı. Onları tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum

TOMAS HER ŞEYİ YAPIYORUZ GOLÜ ATAMIYORUZ

Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas ise maçtan sonra yaptığı açıklamada, Trabzonspor'u tebrik ettiğini söyledi. Maça kötü başladıklarını belirten Tomas, 'Maçın ilk yarısında basit goller yedik. Son dakikalarda yediğimiz golle de maç 3-1 oldu. İkinci devrede baskılı oynadık ama maalesef her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz. Onu da çözeceğiz. Takımın pes etmemesi, 90 dakika boyunca mücadele etmesinden dolayı memnunum' diye konuştu.

Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor, Karaman, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe'nin istediği Kjaer'in futbol hayatı bitebilir!
Yusuf Yazıcı, "Trabzonluları niye üzdün" sorusuna yanıt verdi! Trabzonspor, Antalyaspor'u 3-1 yendi Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 02:46:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor maçının ardından
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]