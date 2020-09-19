Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor maçının ardından

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Yukatel Denizlispor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın ilk dakikalarını oyuncularının alışmakla geçirdiklerini, alıştıktan sonrada maçı domine ettiklerini belirten Newton, "Bence lehimize verilmesi gereken 2 penaltı kararı vardı. Bence gol olan ve verilmeyen bir golümüzde vardı. Takımım yeni formasyona iyi adapte olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız onlardan istenenleri tam olarak uygulamaya çalıştılar. Bunu sahada görmek beni memnun etti" dedi.

Newton, hafta içinde kadroya katılan yeni transferlerinin gösterdikleri performansa ilişkin yöneltilen soruya, "Yeni transferlerimizin aramıza katılmasının üzerinden çok süre geçmedi. Yeni bir formasyonla oynuyorlar. Yeni bir ülkedeler ve yeni bir futbol tarzına adapte olmak zorundalar. Bütün bunları düşündüğünüzde ve işin içine kattığınızda yeni transferlerimizin performanslarından memnun olduğumu söyleyebilirim. Hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiler" diye konuştu.

PROSINECKI: OYUNCULARIM ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİLERDenizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirerek, "Geçtiğimiz sezonun ikincisi ve Türkiye Kupası'nı kazanan takıma karşı oynadık. Futbolcularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Herkes maçın başından sonuna kadar mücadelesini ortaya koydu. Sezon öncesi fazla hazırlık maçı yapmadık, yeni futbolcular aramıza katılıyor. Biz biraz daha sabırlı olursak çok daha farklı, çok daha güzel, iyi futbol oynayan, mücadele eden bir Denizlispor göstereceğimiz aşikar. Bize karşı oynayan bütün takımlar, çok kolay bir şekilde kazanamayacak. Yaşadığımız soranların çok çalışarak üzerinden geleceğimizden hiç şüphem yok. Oyuncularım maçın başından itibaren çok iyi mücadele ettiler. Trabzonspor'a karşı son bölümde 10 kişi mücadele ettik ve 1 puan aldık" ifadelerini kullandı."1 PUANI SÖKTÜLER"

Prosinecki, ikinci yarı oyuna girdikten kısa bir süre sonra kırmızı kart gören Sacko'ya ilişkin gelen soruya ise, "Futbolda böyle olaylar maalesef yaşanıyor. Eminim kendisi de böyle bir şeyi istemiyordur. Bundan hiç şüphemiz yok. O da bir şeyler gösterip takıma katkı göstermek istemiştir. 10 kişi kaldığımızda da mücadelemizi gösterdik. Futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz bir şekilde 22 dakika boyunca Trabzonspor'a karşı 10 kişi mücadele ettiler ve 1 puanı söktüler. Maçın son dakikalarında kontra ataklardan bir gol atma şansımız da vardı" diye konuştu.


Eddie Newton, Trabzonspor, Ersun Yanal, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 19:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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