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Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor maçının ardından

18.09.2021 19:15
Trabzonspor maçının ardından, System.String[]

Abdullah Avcı: Maç 1-0 bitti ama rakibi hiç devreye sokmadık"Parmak'ın önemli bir durumu olduğunu düşünmüyorum"A Milli Takım Teknik Direktörlüğü konusunda açıklamaCihat Arslan: Hakemlerin formsuz ise değişmesi gerekiyor"6 yabancı oyuncumuz yoktu, bu hamle gücünüzü azaltıyor"Sezer AFŞAR /...

Abdullah Avcı: Maç 1-0 bitti ama rakibi hiç devreye sokmadık

"Parmak'ın önemli bir durumu olduğunu düşünmüyorum"

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü konusunda açıklama

Cihat Arslan: Hakemlerin formsuz ise değişmesi gerekiyor"6 yabancı oyuncumuz yoktu, bu hamle gücünüzü azaltıyor"

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takım savunmasına dikkat çekerken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan ise eksik olan oyuncularının fazlalığına ve hakem performansına değindi. Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Sıcak havanın oynamak istedikleri oyunu etkilediğini belirten Avcı, "Sıcak bir gündü. Bu mevsimde oyunu fiziksel anlamda zorlayan bir durumdu. Dominant oyun oynamamız gereken bir ortamdı. Zaman zaman bunu yaptık. İlk yarı Kasımpaşa adam adama oynayan bir durum vardı. Bizim hareketli olmamız gerekiyordu. 1-2 pozisyonumuz vardı. Devre arasında Berat'ı aldık, performansıyla alakalı değildi, taktiksel bir değişiklikti. Marek'i iki stoperin arasına alıp 3'lüyü Marek üzerinden kurup sayısal üstünlük kurmak istedik. Pozisyon bulduk, gol de attık. Rakibi oyuna sokmadık. Rakibin ilk yarıda bir şutunu hatırlıyorum, başka pozisyon hatırlamıyorum. Takım savunması önemli. Kazandığımıza sevindik. Oynayanlar, girenler, çıkanlar ve rekabet bizim hamlelerimizi kuvvetlendiriyor. Ömür bugün doğru bir oyun oynadı. Dorukhan, Siopis oyuna girdi, takımın direncini yükselttiler. Gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Şehirde, bana ve takıma büyük destek var. Trabzonspor maçlarını izlemek keyif veriyor, sahada bir organizasyon var. Bu oyunu daha nasıl geliştiririz, onun üzerine çalışıyoruz" diye konuştu."MAÇ 1-0 BİTTİ AMA RAKİBİ HİÇ DEVREYE SOKMADIK"Karşılaşmada üretkenlik anlamında çok verimli olmadıkları halde takım savunmasında iyi bir görüntü çizdiklerini söyleyen Avcı, "Oyuna santim santim çalıştığımız için kenarda duramıyorum. Bazen çok fazlasını istiyoruz. Bu beni de takımı da bazen yoruyor. Geçen hafta Galatasaray karşısında çok bireysel hata yaptık. Lazio dönüş yapamadı ama biz yaptık. Bugün inanılmaz bir sıcaklık vardı. Bu durumda pasın şiddeti ve kalitesi önemlidir. Maç 1-0 bitti ama rakibi hiç devreye sokmadık. Kasımpaşa, 2-0'dan geri gelip Galatasaray ile berabere kaldı. Sahada daha iyi olmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Abdullah Avcı, karşılaşmada sonradan oyuna giren Dorukhan Toköz'ün performansı ve fiziksel durumuyla ilgili gelen soruya ise "Futbolun içinde veriler kullanılıyor. İlk önce fizyoterapistlerden çıkıyor sonra performans hocalarından geçip sahaya geliyor. Üç gün sonra Dorukhan ilk 11'de olacak desem doğru olmaz. Takımın şiddeti ve hızına çok destek sağladı" cevabını verdi. "PARMAK'IN ÖNEMLİ BİR DURUMU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"Kasımpaşa karşısında 2'nci yarının başında oyuna giren ve 48'inci dakikada sakatlanarak kenara gelen Abdulkadir Parmak'ın durumuyla ilgili olarak ise tecrübeli teknik adam, "Parmak'ın yarın MR'ı çekilecek. Arka adalesinde bir durum var. Umarım çabuk toparlayacak. Önemli bir durum olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu. A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ KONUSUNDA AÇIKLAMAAbdullah Avcı, A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz isminin geçmesiyle ilgili olarak düşüncesinin sorulması üzerine ise "Daha önce milli takım teknik adamları hakkında konuşmadım, konuşmayacağım da. Eğer fikrimizi sorarlarsa yardımcı olmaya çalışırız. Sormazlarsa da oyuncu yetiştirip öyle katkı sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.CİHAT ARSLAN: HAKEMLER FORMSUZ İSE DEĞİŞMESİ GEREKİYORKasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, eksik oyuncularının fazla olmasının hamle güçlerini sınırladığını vurgulayarak, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Mazeret olarak söylemiyorum. 6 tane eksik vardı ama takım eksiksiz gibi oynadı. Fark, kulübe farkıydı. Trabzonspor'un hamle şansı daha fazlaydı. Bir top kaybı ve on saniye sonra gol yedik. Bundan üzüntü duymalıyız. Devre arası Trabzonspor hamle yaparken, saha kenarındaki TFF yetkilisi, 'Siz değişiklik yapacak mısınız' diye sordu. Ben de, 'Federasyonun hakemi değiştirmesi gerekiyor' dedim. Hakemlerin de formsuzsa değişmesi gerekiyor. Bir kere adaletli olması gerekenler olmazsa vicdani bir sıkıntı olur. Umut'un pozisyonu sarı, Eren'in burnu kırıldı kart gelmedi" açıklamasında bulundu."6 YABANCI OYUNCUMUZ YOKTU, BU HAMLE GÜCÜNÜZÜ AZALTIYOR"

Arslan, eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle bazı oyuncuları maç içerisinde farklı bölgelerde oynatmak durumunda kaldığını vurgulayarak, "6 yabancı oyuncumuz yoktu, bu hamle gücünüzü azaltıyor. Elimizde Umut dışında santrfor yoktu ama bu disiplini de bütünlüğü de bozmaz. Pozisyon üretme adına biz de bir şeyler yaptık. 3 puan kaybettik ama yolumuza devam edeceğiz. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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