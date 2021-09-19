Üye Girişi
Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor maçının ardından

19.09.2021 11:36

Trabzonspor maçının ardındanAbdullah Avcı: Maç 1-0 bitti ama rakibi hiç devreye sokmadık"Parmak'ın önemli bir durumu olduğunu düşünmüyorum"A Milli Takım Teknik Direktörlüğü konusunda açıklamaCihat Arslan: Hakemlerin formsuz ise değişmesi gerekiyor"6 yabancı oyuncumuz yoktu, bu hamle...

Trabzonspor maçının ardından

Abdullah Avcı: Maç 1-0 bitti ama rakibi hiç devreye sokmadık

"Parmak'ın önemli bir durumu olduğunu düşünmüyorum"

A Milli Takım Teknik Direktörlüğü konusunda açıklama

Cihat Arslan: Hakemlerin formsuz ise değişmesi gerekiyor

"6 yabancı oyuncumuz yoktu, bu hamle gücünüzü azaltıyor"

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig'in 5'inci haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takım savunmasına dikkat çekerken, Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan ise eksik olan oyuncularının fazlalığına ve hakem performansına değindi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Sıcak havanın oynamak istedikleri oyunu etkilediğini belirten Avcı, "Sıcak bir gündü. Bu mevsimde oyunu fiziksel anlamda zorlayan bir durumdu. Dominant oyun oynamamız gereken bir ortamdı. Zaman zaman bunu yaptık. İlk yarı Kasımpaşa adam adama oynayan bir durum vardı. Bizim hareketli olmamız gerekiyordu. 1-2 pozisyonumuz vardı. Devre arasında Berat'ı aldık, performansıyla alakalı değildi, taktiksel bir değişiklikti. Marek'i iki stoperin arasına alıp 3'lüyü Marek üzerinden kurup sayısal üstünlük kurmak istedik. Pozisyon bulduk, gol de attık. Rakibi oyuna sokmadık. Rakibin ilk yarıda bir şutunu hatırlıyorum, başka pozisyon hatırlamıyorum. Takım savunması önemli. Kazandığımıza sevindik. Oynayanlar, girenler, çıkanlar ve rekabet bizim hamlelerimizi kuvvetlendiriyor. Ömür bugün doğru bir oyun oynadı. Dorukhan, Siopis oyuna girdi, takımın direncini yükselttiler. Gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Şehirde, bana ve takıma büyük destek var. Trabzonspor maçlarını izlemek keyif veriyor, sahada bir organizasyon var. Bu oyunu daha nasıl geliştiririz, onun üzerine çalışıyoruz" diye konuştu.

"MAÇ 1-0 BİTTİ AMA RAKİBİ HİÇ DEVREYE SOKMADIK"

Karşılaşmada üretkenlik anlamında çok verimli olmadıkları halde takım savunmasında iyi bir görüntü çizdiklerini söyleyen Avcı, "Oyuna santim santim çalıştığımız için kenarda duramıyorum. Bazen çok fazlasını istiyoruz. Bu beni de takımı da bazen yoruyor. Geçen hafta Galatasaray karşısında çok bireysel hata yaptık. Lazio dönüş yapamadı ama biz yaptık. Bugün inanılmaz bir sıcaklık vardı. Bu durumda pasın şiddeti ve kalitesi önemlidir. Maç 1-0 bitti ama rakibi hiç devreye sokmadık. Kasımpaşa, 2-0'dan geri gelip Galatasaray ile berabere kaldı. Sahada daha iyi olmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, karşılaşmada sonradan oyuna giren Dorukhan Toköz'ün performansı ve fiziksel durumuyla ilgili gelen soruya ise "Futbolun içinde veriler kullanılıyor. İlk önce fizyoterapistlerden çıkıyor sonra performans hocalarından geçip sahaya geliyor. Üç gün sonra Dorukhan ilk 11'de olacak desem doğru olmaz. Takımın şiddeti ve hızına çok destek sağladı" cevabını verdi.

"PARMAK'IN ÖNEMLİ BİR DURUMU OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Kasımpaşa karşısında 2'nci yarının başında oyuna giren ve 48'inci dakikada sakatlanarak kenara gelen Abdulkadir Parmak'ın durumuyla ilgili olarak ise tecrübeli teknik adam, "Parmak'ın yarın MR'ı çekilecek. Arka adalesinde bir durum var. Umarım çabuk toparlayacak. Önemli bir durum olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

A MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜ KONUSUNDA AÇIKLAMA

Abdullah Avcı, A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz isminin geçmesiyle ilgili olarak düşüncesinin sorulması üzerine ise "Daha önce milli takım teknik adamları hakkında konuşmadım, konuşmayacağım da. Eğer fikrimizi sorarlarsa yardımcı olmaya çalışırız. Sormazlarsa da oyuncu yetiştirip öyle katkı sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.

CİHAT ARSLAN: HAKEMLER FORMSUZ İSE DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, eksik oyuncularının fazla olmasının hamle güçlerini sınırladığını vurgulayarak, "Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Mazeret olarak söylemiyorum. 6 tane eksik vardı ama takım eksiksiz gibi oynadı. Fark, kulübe farkıydı. Trabzonspor'un hamle şansı daha fazlaydı. Bir top kaybı ve on saniye sonra gol yedik. Bundan üzüntü duymalıyız. Devre arası Trabzonspor hamle yaparken, saha kenarındaki TFF yetkilisi, 'Siz değişiklik yapacak mısınız' diye sordu. Ben de, 'Federasyonun hakemi değiştirmesi gerekiyor' dedim. Hakemlerin de formsuzsa değişmesi gerekiyor. Bir kere adaletli olması gerekenler olmazsa vicdani bir sıkıntı olur. Umut'un pozisyonu sarı, Eren'in burnu kırıldı kart gelmedi" açıklamasında bulundu.

"6 YABANCI OYUNCUMUZ YOKTU, BU HAMLE GÜCÜNÜZÜ AZALTIYOR"

Arslan, eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle bazı oyuncuları maç içerisinde farklı bölgelerde oynatmak durumunda kaldığını vurgulayarak, "6 yabancı oyuncumuz yoktu, bu hamle gücünüzü azaltıyor. Elimizde Umut dışında santrfor yoktu ama bu disiplini de bütünlüğü de bozmaz. Pozisyon üretme adına biz de bir şeyler yaptık. 3 puan kaybettik ama yolumuza devam edeceğiz. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Trabzonspor maçının ardından
Trabzonspor maçının ardından
Trabzonspor maçının ardından
Trabzonspor maçının ardından

Milli Takım, Trabzonspor, Kasımpaşa, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi 12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak 12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı 12:03 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim 11:48 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi 11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri 10:36 Vatandaşın canından bezdiren fahiş fiyat çilesi nasıl biter? Üretim sürecine dikkat çeken uzmanlardan 5 öneri
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu 09:46 MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var 09:32 ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var

Son Dakika Haberleri
12:41 İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı
12:21 Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine takdim edeceği hediyeleri gazetecilere gösterdi
12:19 Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz
12:13 HAVELSAN, 2018'den bu yana üzerinde çalışıyordu! Türkiye'nin insansız ordusu TEKNOFEST'te tanıtılacak
12:07 Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi
12:02 Ayrılalı 10 gün olmuştu! Selin Ciğerci, eski eşi ile barışma fikrine yeşil ışık yaktı
12:00 Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı
11:47 Cicaldau'nun menajerinden Galatasaray'a ilginç öneri: İsterseniz 15 milyon euroya satabilirim
11:27 Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü
11:18 Emre Belözoğlu, Rizespor'a imza atabilir! Gökhan Gönül ikna için devreye girdi
İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı İstanbul'da yağmur sonrası görülen korkunç yüzlü bulut Voldemort'a benzetildi! İnsanlar yüzlerce fotoğraf çekip paylaştı         
12:41
Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz Son Dakika! Erdoğan'dan kira ve gıda fiyatlarındaki artışlarla ilgili açıklama: Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz         
12:20
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü Korkutan iddia! Koronavirüsün havada daha iyi yayılmak için evrim geçirdiği öne sürüldü         
11:28
Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı Son dakika: Yağışlar çok güçlü geliyor! Meteoroloji bölge ve illeri tek tek sayıp uyardı         
10:39
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
"Kalabalık yapmayalım" diyen doktor tekme tokat dayak yedi! Korku dolu anlar saniye saniye kamerada         
09:35
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi Tarhana sermek isterken terastan düşen yaşlı kadın yaşamını yitirdi         
09:24
"Palalı Sabri"nin fuhuş çetesine yapılan operasyon sonucu Afrika güzellik kraliçesi de gözaltına alındı         
09:23
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi         
23:13
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 12:49:29. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement