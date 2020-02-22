Trabzonspor maçının ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - Son Dakika

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Trabzonspor maçının ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:20 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşılaştı. Karşılaşma sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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