Trabzonspor maçının ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor maçının ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu - Son Dakika

Trabzonspor maçının ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

24 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşılaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşılaştı. Karşılaşma sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçının ardından - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

Mehmet Kasapoğlu, Vodafone Park, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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