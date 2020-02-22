Trabzonspor maçının ardından - Hüseyin Çimşir - Son Dakika

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Trabzonspor maçının ardından - Hüseyin Çimşir
6 saat önce
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in açıklamaları İSTANBUL - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:05 Kaynak: AA
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in açıklamaları İSTANBUL - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşılaştı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.
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