Trabzonspor maçının ardından - Hüseyin Çimşir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor maçının ardından - Hüseyin Çimşir - Son Dakika

Trabzonspor maçının ardından - Hüseyin Çimşir

6 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in açıklamaları İSTANBUL - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşılaştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir'in açıklamaları İSTANBUL - Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta karşılaştı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçının ardından - Hüseyin Çimşir

Vodafone Park, Ersun Yanal, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:05 Kaynak: AA
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