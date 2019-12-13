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Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller
35 dakika önce
Basel Teknik Direktörü Marcel Koller'in konuşması BASEL - UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:15 Kaynak: AA
Basel Teknik Direktörü Marcel Koller'in konuşması BASEL - UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu. Basel Teknik Direktörü Marcel Koller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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