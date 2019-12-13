Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller - Son Dakika Spor

Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller

35 dakika önce

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller'in konuşması BASEL - UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu.

Basel Teknik Direktörü Marcel Koller'in konuşması BASEL - UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup oldu. Basel Teknik Direktörü Marcel Koller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller

Trabzonspor, İsviçre, Basel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kerem Kalafat ışıl ışıl parlıyor!
İrfan Can golünü attı, asker selamı verdi Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı!

Son Dakika Haberleri
01:47 Borussia Mönchengladbach-Medipol Başakşehir maçının ardından - Nihat Özdemir, Şenol Güneş ve Göksel... - Son Dakika Spor
01:46 Medipol Başakşehir Almanya'dan zaferle çıktı - Son Dakika Spor
01:23 UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan takımlar belli oldu - Son Dakika Spor
01:15 Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller - Son Dakika Spor
01:12 Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
01:10 Medipol Başakşehir'den Avrupa'da büyük başarı! - Son Dakika Spor
00:59 Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 01:51:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor maçının ardından - Marcel Koller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]