Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, madrid'e gitti
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Trabzonspor, madrid'e gitti

36 dakika önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e gitti.

Trabzonspor, madrid'e gitti, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e gitti.
Trabzon'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.45'te özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı İspanya'nın Madrid şehrine hareket etti.
Trabzonspor'un Getafe maçı kafilesinde; Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, Pereira, Novak, Abdurrahim, Sosa, Abdulkadir Parmak, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan, Nwakaeme, Avdijaj, Sturridge, Sörloth, Muhammet Akpınar olmak üzere toplam 20 oyuncu yer aldı.
Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile Joao Pereira 18 Eylül Çarşamba günü 17.30'da Getafe Alfonso Pérez Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirilecek. Bordo-mavililer, yine Alfonso Pérez Stadyumu'nda 18.00'de yapacağı antrenmanla ise hazırlıklarını tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Trabzonspor'un Trabzon Havalimanı'ndan gidiş görüntüleri
-Detaylar


- Trabzon
Trabzonspor, Getafe, Madrid, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:52 Kaynak: DHA
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