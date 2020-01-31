Trabzonspor, Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi

6 saat önce

Trabzonspor, 29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Messias'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Trabzonspor, Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi, System.String[]

Trabzonspor, 29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Messias'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.


Bordo-mavili kulüp, Messias'ın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. - TRABZON

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Cruzeiro, Brezilya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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