Trabzonspor, Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi - Son Dakika

Trabzonspor, Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi
6 saat önce
Trabzonspor, 29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Messias'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
Trabzonspor, 29 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Messias'ı kiralık olarak kadrosuna katıyor.
Bordo-mavili kulüp, Messias'ın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.,
(İHA)
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