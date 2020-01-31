Trabzonspor, Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manoel Messias'ın geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manoel Messias'ın geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, " Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübünün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:01 Kaynak: DHA
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