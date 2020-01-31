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Trabzonspor, Manoel Messias'ı KAP'a bildirdi
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manoel Messias'ın geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:01 Kaynak: DHA
Trabzonspor Kulübü, stoper oyuncusu Manoel Messias'ın geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, " Brezilya'nın Cruzeiro Esporte Kulübünün profesyonel futbolcusu Manoel Messias Silva Carvalho'nun, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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