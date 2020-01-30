Trabzonspor, Manoel Messias'ı transferi için Türkiye'ye getirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Manoel Messias'ı transferi için Türkiye'ye getirdi - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Manoel Messias'ı transferi için Türkiye'ye getirdi

6 saat önce

Brezilya'dan aktarmalı olarak Trabzon'a gelen Messias'ın yapılacak kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza ataması bekleniyor.

Trabzonspor, Manoel Messias'ı transferi için Türkiye'ye getirdi, System.String[]

Brezilya'dan aktarmalı olarak Trabzon'a gelen Messias'ın yapılacak kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza ataması bekleniyor.


Öte yandan Trabzonspor'un oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.


Trabzonspor, Brezilya, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:50 
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