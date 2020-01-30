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Trabzonspor, Manoel Messias'ı transferi için Türkiye'ye getirdi
6 saat önce
Brezilya'dan aktarmalı olarak Trabzon'a gelen Messias'ın yapılacak kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza ataması bekleniyor.
Brezilya'dan aktarmalı olarak Trabzon'a gelen Messias'ın yapılacak kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza ataması bekleniyor.
Öte yandan Trabzonspor'un oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:50
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