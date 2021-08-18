Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi

- Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alanyaspor'dan Manolis Siopis'i Trabzon'a getirdi.

- Trabzonspor, Manolis Siopis'i Trabzon getirdi TRABZON - Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alanyaspor'dan Manolis Siopis'i Trabzon'a getirdi. Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Siopis'i özel uçak ile saat 17.00 sıralarında Trabzon'a getirdi. Kendisine bekleyen araca binerek kulübe geçen oyuncu Trabzon'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, transferinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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