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Trabzonspor, Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başladı
7 saat önce
Trabzonspor Kulübü, Faslı savunma oyuncusu Manuel Marouan da Costa Trindade'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:46 Kaynak: AA
Trabzonspor Kulübü, Faslı savunma oyuncusu Manuel Marouan da Costa Trindade'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trindade'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, son olarak Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'da forma giyinmişti.
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