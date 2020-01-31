Trabzonspor, Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başladı

7 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Faslı savunma oyuncusu Manuel Marouan da Costa Trindade'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor, Manuel da Costa'nın transferi için görüşmelere başladı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Faslı savunma oyuncusu Manuel Marouan da Costa Trindade'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Serbest statüde bulunan Manuel Marouan da Costa Trindade'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, son olarak Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'da forma giyinmişti.

Borsa İstanbul, Trabzonspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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