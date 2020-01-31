Trabzonspor, Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan Faslı savunma oyuncusu Manuel da Costa ile bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan Faslı savunma oyuncusu Manuel da Costa ile bir yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Manuel da Costa, 2019-2020 sezonunda oynanacak Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında, toplamda en az 10 maç ilk on bir başlaması durumunda, sözleşme bir yıl daha uzayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Da Costa'ya 2019-2020 sezonu ikinci yarısı için 40 bin avro garanti ücret ve 25 bin avro maç başı ücret ödenecektir. Opsiyonun gerçekleşmesi halinde ise 2020-2021 opsiyon sezonu için 450 bin avro garanti ücret ve 4 bin avro maç başı ödenecektir."

Daha önce Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de de forma giyen 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, son olarak Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad'da görev yapmıştı.

Borsa İstanbul, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması
Trabzonspor, Messias ile 1,5 yıllığına anlaşıldığını KAP'a bildirdi Zanka yok, Falette kadroda Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:46:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Manuel da Costa'yı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]