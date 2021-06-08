Trabzonspor Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı

Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor, mali konularda anlaşma sağladığı Slovak orta saha Marek Hamsik'in transferine resmiyet kazandırmak için geçtiğimiz günlerde oyuncuya evrak gönderirken, transferin bugün resmiyete döküldüğü öğrenildi. Bordo-mavililer 33 yaşındaki oyuncu ile 1.5 milyon Euro maaş ve ilave bonuslarla 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Karadeniz ekibinin de bu transferi resmen duyurması bekleniyor.