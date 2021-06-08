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Trabzonspor Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı - Son Dakika

Trabzonspor Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı

08.06.2021 12:42
Trabzonspor Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı, System.String[]

Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Marek Hamsik ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor, mali konularda anlaşma sağladığı Slovak orta saha Marek Hamsik'in transferine resmiyet kazandırmak için geçtiğimiz günlerde oyuncuya evrak gönderirken, transferin bugün resmiyete döküldüğü öğrenildi. Bordo-mavililer 33 yaşındaki oyuncu ile 1.5 milyon Euro maaş ve ilave bonuslarla 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Karadeniz ekibinin de bu transferi resmen duyurması bekleniyor.


Trabzonspor Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı - Son Dakika Spor


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