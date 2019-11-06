Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması"na belediye meclisinden onay çıktı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ortahisar Belediyesinin meclis toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması" ile ilgili madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ufuk Hoş'un, yarışma jürisinde belediye meclisini temsil edecek üyelerin olması gerektiğiyle ilgili önergesi de oy birliğiyle kabul gördü.

Önergeye göre, AK Parti'den Nusret Onur, CHP'den Ömer Dayı, MHP'den Ayşe Kabadayı ve İYİ Parti'den Berrin Erkuloğlu yarışma jürisine katıldı.



Yarışma jürisi son değişikliklerin kabul edilmesiyle şu isimlerden oluştu:

"Saadettin Önsel, Mustafa Güler, Emine Yıldız, Melek Özcan, İhsan Eyüpoğlu, Cevat Ocak, Süleyman Atal, Özlem Aydın, Ali Kemal Denizci, Serdar Bali, Ulaş Özdemir, Mahir Pak, Ömer Sağıroğlu, Nusret Onur, Ömer Dayı, Ayşe Kabadayı ve Berrin Erkuloğlu."

Öte yandan, CHP Grup Başkan Vekili Turgay Şahin'in önerisiyle üçüncüye verilecek ödül 8 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.



Yarışmada birinciye 30 bin lira, ikinciye 15 bin lira ve üçüncüye de 10 bin lira para ödülü verilecek. Yarışmada dördüncü, beşinci ve altıncı olanlara ise mansiyon ödülü olarak 2 bin lira takdim edilecek.

Yarışmaya müracaatlar 25 Kasım-16 Aralık 2019 arasında Ortahisar Belediyesinin Trabzon Tarih Müzesi'ne yapılabilecek. Yarışmanın finali de 16 Ocak 2020'de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 18.00'de taraftar gruplarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Finale kalan 6 eser, TRT Çok Sesli Korosu tarafından seslendirilecek.



"Umarız Trabzonspor'umuza layık bir eser ortaya çıkar"

Açıklamada Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de şu ifadelerine yer verildi:

"Umarız en üst düzeyde kaliteli eserler ortaya çıkar. Amacımız bunu kalıcı hale getirip, Trabzonspor sevgisini yaşatarak devam ettirmek. Umarız Trabzonspor'umuza layık bir eser ortaya çıkar."