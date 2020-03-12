Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu - Son Dakika

Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu, System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'un 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da sahasında ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

"Batı Alt VIP Tribün - 600 TL, Batı Alt VIP Tribün - 450 TL, Batı Alt VIP Tribün - 300 TL, Batı Alt VIP Tribün - 200 TL, Kategori 1 - Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün - 125 TL, Kategori 2 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün - 100 TL, Kategori 3 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün - 90 TL, Kategori 4 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün - 75 TL ve Güney Kale Arkası - Kuzey Kale Arkası - 60 TL."

(Gökmen Şahin/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:15 Kaynak: İHA
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