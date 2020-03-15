Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçına doğru - Son Dakika
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Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçına doğru

18 dakika önce

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin önüne gelen taraftarlar Takım otobüsün geçişi Otobüsün peşinden koşan taraftarlar TRABZON - Süper Lig'in 26.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin önüne gelen taraftarlar

Takım otobüsün geçişi

Otobüsün peşinden koşan taraftarlar TRABZON - Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasındaki yapılacak maçın koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyiricisiz oynanacak olması nedeniyle Trabzonspor'lu taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek takımına destek oldu.

Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçına doğru

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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