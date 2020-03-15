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Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçına doğru
18 dakika önce
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin önüne gelen taraftarlar Takım otobüsün geçişi Otobüsün peşinden koşan taraftarlar TRABZON - Süper Lig'in 26.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:32 Kaynak: AA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin önüne gelen taraftarlar
Takım otobüsün geçişi
Otobüsün peşinden koşan taraftarlar TRABZON - Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasındaki yapılacak maçın koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyiricisiz oynanacak olması nedeniyle Trabzonspor'lu taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek takımına destek oldu.
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