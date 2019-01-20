Son Dakika Haberleri: Trabzonspor - Medipol Başakşehir Maçının 11'leri Belli Oldu

Trabzonspor - Medipol Başakşehir Maçının 11'leri Belli Oldu

21 dakika önce

Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Robinho, turuncu lacivertli takımın Trabzonspor'a konuk olacağı karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.

Trabzonspor - Medipol Başakşehir Maçının 11'leri Belli Oldu, System.String[]
Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Robinho, turuncu lacivertli takımın Trabzonspor'a konuk olacağı karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak. 

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor'un konuğu lider Medipol Başakşehir olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu üstlenecek.

İki takımın sahada yer alacağı 11'ler şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, İrfan Can, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:07 Kaynak: DHA

Robinho, Başakşehir, Trabzonspor, Spor
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