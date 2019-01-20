Trabzonspor - Medipol Başakşehir Maçının 11'leri Belli Oldu

Medipol Başakşehir
'in Demir Grup Sivasspor
'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Robinho
, turuncu lacivertli takımın Trabzonspor
'a konuk olacağı karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Trabzonspor'un konuğu lider Medipol Başakşehir olacak. Şenol Güneş
Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre
Eyisoy ve Mehmet Cem
Hanoğlu üstlenecek.
İki takımın sahada yer alacağı 11'ler şöyle:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure
, Novak, Kamil Ahmet
, Yusuf, Abdülkadir Ömür
, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, İrfan Can
, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho